धर्मेन्द्र के निधन पर पीएम मोदी ने कही दिल छू लेने वाली बात

बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है. पीएम मोटी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी.

Google source verification

Nov 24, 2025

बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है. पीएम मोटी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि “धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक प्रतिष्ठित फ़िल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ॐ शांति।

24 Nov 2025 10:40 pm

