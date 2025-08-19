अनुष्का संग वायरल फोटो पर सियासी बवाल, तेज प्रताप यादव ने खोला राज

राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से निष्कासित बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई पर गंभीर आरोप लगाए है। अपने सहयोगी रहे अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को उन्होंने जयचंद बताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि आकाश यादव और कुछ जयचंदों की तरफ से हमारी फोटो वायरल कर हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है.. इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है. तुम जैसे लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश कर ले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा. हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफार्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से पूरे राज्य में जन संवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे. अब जिसको फ़ड़ियाना है वो मैदान में आके हमसे मुकाबला करे.