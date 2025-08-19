Patrika LogoSwitch to English

मुंबई में बारिश का कहर, फिर भी नहीं रुकी मायानगरी!

कहते है मुंबई कभी रूकती नहीं और इसका जीता जागता उदहारण तब देखने को मिला जब सोमवार रात को बारिश का कहर मुंबई पर छाया और मुंबई पानी-पानी हो गई…

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 19, 2025

कहते है मुंबई कभी रूकती नहीं और इसका जीता जागता उदहारण(Maharashtra Rain News) तब देखने को मिला जब सोमवार रात(Mumbai Alert) को बारिश का कहर मुंबई पर छाया और मुंबई पानी-पानी हो गई…दो दिनों से हो रही बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है….पॉश इलाके से लेकर पिछड़े इलाकों तक सड़कों में, गलियों में हर तरफ पानी-पानी है…लेकिन फिर भी ये बारिश लोगों को नही रोक पाई…

Published on:

19 Aug 2025 03:15 pm

Hindi News / National News / मुंबई में बारिश का कहर, फिर भी नहीं रुकी मायानगरी!

