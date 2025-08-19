मुंबई में बारिश का कहर, फिर भी नहीं रुकी मायानगरी!

कहते है मुंबई कभी रूकती नहीं और इसका जीता जागता उदहारण(Maharashtra Rain News) तब देखने को मिला जब सोमवार रात(Mumbai Alert) को बारिश का कहर मुंबई पर छाया और मुंबई पानी-पानी हो गई…दो दिनों से हो रही बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है….पॉश इलाके से लेकर पिछड़े इलाकों तक सड़कों में, गलियों में हर तरफ पानी-पानी है…लेकिन फिर भी ये बारिश लोगों को नही रोक पाई…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
Bihar SIR: चुनाव आयोग बताए 100-100 लोग जीरो एड्रेस पर क्यों हैं, प्रियंका गांधी ने कहा, नहीं है जवाब इसलिए BJP…
‘प्यार करना अपराध है?’ मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, NCPCR को लगाई फटकार
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश…SC के जज और अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार? जानें कौन हैं INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी