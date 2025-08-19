मुंबई में बारिश का कहर, फिर भी नहीं रुकी मायानगरी!

कहते है मुंबई कभी रूकती नहीं और इसका जीता जागता उदहारण(Maharashtra Rain News) तब देखने को मिला जब सोमवार रात(Mumbai Alert) को बारिश का कहर मुंबई पर छाया और मुंबई पानी-पानी हो गई…दो दिनों से हो रही बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है….पॉश इलाके से लेकर पिछड़े इलाकों तक सड़कों में, गलियों में हर तरफ पानी-पानी है…लेकिन फिर भी ये बारिश लोगों को नही रोक पाई…