भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही, पंजाब में खतरे की नई घंटी!

पूरा पंजाब इन दिनों बाढ़ से जूझ रहा है…इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है, तीन लोग लापता हैं…फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 1,71,819 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं…23 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं…साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है…सबसे अधिक प्रभावित जिलों में गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला और मानसा शामिल हैं…बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है…