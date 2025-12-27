क्या फोन पर जातिसूचक शब्द कहना जुर्म है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट पर दी बड़ी व्यवस्था

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हुए कहा कि इस मामले में एसी-एसटी एक्ट का मामला नहीं बनता। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने टेलीफोन पर गालियां दी जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसमें सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर किए जाने की जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यक शर्त की कमी है। वहीं, अन्य सभी आरोप जमानती है। वहीं राज्य के वकील ने केस डायरी और जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों के आधार पर अग्रिम जमानत का विरोध किया।