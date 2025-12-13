13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल में भाजपा की जीत से खुश शशि थरूर!, कहीं ऐसी बात, कांग्रेस में हड़कंप

शशि थरूर की ये बातें कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी होंगी। कांग्रेस इससे असहज जरूर हो सकती है। अब देखना ये है कि कांग्रेस इसे थरूर की एक और भूल समझकर चुप्पी साध लेती है या कोई बड़ा फैसला करती है।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Dec 13, 2025

केरल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) से सत्ता छीन ली है। ये वही निगम है, जिस पर LDF पिछले चार दशकों से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा था। तिरुवनंतपुरम न सिर्फ केरल की प्रशासनिक राजधानी है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर लगातार चार बार सांसद चुने जा चुके हैं, जिससे यह क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस और वाम मोर्चे के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। ऐसे में नगर निगम में बीजेपी की जीत ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। खास बात ये है कि अपना गढ़ छिनने के बावजूद शशि थरूर ने भाजपा को बधाई दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मैं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 10:56 pm

Hindi News / National News / Videos / केरल में भाजपा की जीत से खुश शशि थरूर!, कहीं ऐसी बात, कांग्रेस में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Vande Bharat से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, यात्रा के दौरान परोसे जाएंगे क्षेत्रीय लजीज व्यंजन

Vande Bharat
राष्ट्रीय

रिटायर्ड IAF अधिकारी ने भेजा सीक्रेट डेटा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

IAF officer
राष्ट्रीय

इतनी टिप मिली कि 10 लाख की गाड़ी खरीद ली! आखिर ऐसा क्या करता है काम?

Praveen Joshilkar
राष्ट्रीय

दिल्ली में ग्रैप- 4 लागू, क्या स्कूलों की रहेगी छुट्टी ?

Delhi AQI, Delhi Air Pollution, GRAP 4 in Delhi, Delhi GRAP Stage 4, School Holiday, Schools Closed,
राष्ट्रीय

एक हादसे ने बदल दी जिंदगी, 12 साल में 75 हजार हेलमेट: जान बचाने का मिशन जारी

Helmet Man of India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.