पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था रिटायर्ड IAF अधिकारी, मोबाइल-लैपटॉप में मिले सबूत

असम पुलिस का दावा है कि कुलेंद्र शर्मा लंबे समय से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी से जुड़े लोगों के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहे थे। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप से संदिग्ध सामग्री बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण डेटा डिलीट भी किया गया है।