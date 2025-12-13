13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था रिटायर्ड IAF अधिकारी, मोबाइल-लैपटॉप में मिले सबूत

असम पुलिस का दावा है कि कुलेंद्र शर्मा लंबे समय से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी से जुड़े लोगों के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहे थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 13, 2025

IAF officer

IAF के पूर्व अफसर पर जासूसी का आरोप

असम के सोनितपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड जूनियर वारंट ऑफिसर कुलेंद्र शर्मा को पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार रात तेजपुर के पटिया इलाके से उन्हें हिरासत में लिया।

कौन हैं कुलेंद्र शर्मा?

कुलेंद्र शर्मा तेजपुर के निवासी हैं और भारतीय वायुसेना में जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात रह चुके हैं। उनकी पोस्टिंग तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में थी, जहां सुखोई-30 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात है। वर्ष 2002 में वे सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ समय तक तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी काम किया।

पाकिस्तान से जुड़े गंभीर आरोप

असम पुलिस का दावा है कि कुलेंद्र शर्मा लंबे समय से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी से जुड़े लोगों के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहे थे। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप से संदिग्ध सामग्री बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण डेटा डिलीट भी किया गया है।

गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुलेंद्र शर्मा काफी समय से निगरानी में थे। प्रारंभिक जांच और मिले सबूतों के आधार पर शुक्रवार रात उन्हें गिरफ्तार किया गया। सोनितपुर के डिप्टी एसपी हरिचरण भूमिज ने बताया कि पाकिस्तान से जुड़े होने का शक मजबूत है, हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी।

केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने कुलेंद्र शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले डेटा की गहन जांच की जा रही है। जांच में पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क के तरीकों और लीक हुई जानकारियों की प्रकृति की भी पड़ताल की जा रही है।

यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है, खासकर तेजपुर जैसे संवेदनशील एयरबेस के पास से जुड़ा होने के कारण। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

School Holiday: क्या दिल्ली में स्कूल रहेंगे बंद? खतरनाक AQI के बीच राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप- 4 लागू
राष्ट्रीय
Delhi AQI, Delhi Air Pollution, GRAP 4 in Delhi, Delhi GRAP Stage 4, School Holiday, Schools Closed,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 10:57 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था रिटायर्ड IAF अधिकारी, मोबाइल-लैपटॉप में मिले सबूत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.