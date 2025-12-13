सिर्फ टिप से खरीद ली 10 लाख की कार! जानिए आखिर क्या करता है ये शख्स

प्रवीण जोशिलकर एक इटालियन क्रूज शिप पर बटलर के तौर पर काम करते हैं। इसके साथ ही वे एक क्रूज व्लॉगर भी हैं और अपने इंस्टाग्राम हैंडल @pravinjoshilkar_cruisevlogger पर क्रूज लाइफ से जुड़ा कंटेंट शेयर करते रहते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्रूज शिप के मेहमानों (यूरोप और USA) के आशीर्वाद से खरीदी यह 10 लाख की कार। टिप इन कैश।' उन्होंने खास तौर पर यूरोपीय और अमेरिकी मेहमानों का धन्यवाद किया है, जिनकी उदारता के चलते उन्हें अच्छी-खासी कैश टिप मिलती है।