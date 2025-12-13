सिर्फ टिप से खरीद ली 10 लाख की कार! जानिए आखिर क्या करता है ये शख्स

प्रवीण जोशिलकर
महाराष्ट्र के माथेरान निवासी प्रवीण जोशिलकर ने सोशल मीडिया पर अपनी नई चमचमाती कार की तस्वीर साझा कर सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह करीब 10 लाख रुपये की कार उन्होंने क्रूज शिप पर मिलने वाली टिप से खरीदी है-बिना अपनी सैलरी का एक भी पैसा खर्च किए। प्रवीण की यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गई है और लोग उनकी स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
प्रवीण जोशिलकर एक इटालियन क्रूज शिप पर बटलर के तौर पर काम करते हैं। इसके साथ ही वे एक क्रूज व्लॉगर भी हैं और अपने इंस्टाग्राम हैंडल @pravinjoshilkar_cruisevlogger पर क्रूज लाइफ से जुड़ा कंटेंट शेयर करते रहते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्रूज शिप के मेहमानों (यूरोप और USA) के आशीर्वाद से खरीदी यह 10 लाख की कार। टिप इन कैश।' उन्होंने खास तौर पर यूरोपीय और अमेरिकी मेहमानों का धन्यवाद किया है, जिनकी उदारता के चलते उन्हें अच्छी-खासी कैश टिप मिलती है।
प्रवीण की सफलता का फॉर्मूला बेहद सरल लेकिन प्रभावी है। वे अपनी तय सैलरी को पूरी तरह सेविंग्स में डाल देते हैं, जबकि रोजमर्रा के खर्च और बड़े शौक टिप से पूरे करते हैं। उन्होंने लिखा, 'क्रूज शिप पर काम करोगे तो सब कुछ टिप से ही खरीद सकते हो… सैलरी तो भविष्य के लिए बचत है भाई!' यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हें बिना सैलरी छुए 10 लाख रुपये की कार खरीदने में मददगार साबित हुआ।
प्रवीण की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'भाई, तू तो इंस्पिरेशन है।' दूसरे ने पूछा, 'ऐसी जॉब कैसे मिलती है? थोड़ा गाइड कर दो। 'कई लोगों ने मजाक में लिखा, 'अगर ऐसी टिप मिलती है तो सूटकेस अभी पैक कर लेते हैं।' वहीं, कुछ यूजर्स ने सीधे सवाल किया कि क्रूज शिप जॉब के लिए आवेदन कैसे करें?
क्रूज इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की असली कमाई अक्सर टिप से होती है, खासकर लग्जरी केबिन और प्रीमियम गेस्ट्स से। यूरोपीय और अमेरिकी यात्री आमतौर पर दिल खोलकर कैश टिप देते हैं। प्रवीण जैसे कई भारतीय क्रू मेंबर्स इस इंडस्ट्री में अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनकी कहानी युवाओं को क्रूज शिप करियर की ओर आकर्षित कर रही है। मुंबई स्थित IHM जैसे संस्थानों से ट्रेनिंग लेकर कई युवा इस फील्ड में कदम रख रहे हैं।
