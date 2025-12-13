शादी के 7 दिन बाद दुल्हन ने घरवालों को पिलाई चाय, गहने लेकर प्रेमी संग हुई फरार

बिहार के मुंगेर जिले से रिश्तों की मर्यादा को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। तारापुर थाना क्षेत्र के साढ़ी गांव में शादी के महज सातवें दिन एक नवविवाहिता अपने पुराने प्रेमी के साथ ससुराल से फरार हो गई। दुल्हन ससुराल के सभी जेवरात भी अपने साथ ले गई, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पति जितेंद्र झा अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहा है, जबकि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।