शादी के 7 दिन बाद दुल्हन ने घरवालों को पिलाई चाय, गहने लेकर प्रेमी संग हुई फरार

नई नवेली बहू चाय पिलाकर प्रेमी संग रफूचक्कर (फोटो सोशल मीडिया)
बिहार के मुंगेर जिले से रिश्तों की मर्यादा को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। तारापुर थाना क्षेत्र के साढ़ी गांव में शादी के महज सातवें दिन एक नवविवाहिता अपने पुराने प्रेमी के साथ ससुराल से फरार हो गई। दुल्हन ससुराल के सभी जेवरात भी अपने साथ ले गई, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पति जितेंद्र झा अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहा है, जबकि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
घटना की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 को हुई, जब मानिकपुर गांव निवासी संतोष कुमार झा की बेटी स्नेहा कुमारी की शादी साढ़ी गांव के विजय झा के पुत्र जितेंद्र झा से हिंदू रीति-रिवाजों के साथ धूमधाम से संपन्न हुई। अगले दिन, 2 दिसंबर को स्नेहा की विदाई हुई और वह ससुराल पहुंची।
ससुराल वालों के मुताबिक शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। स्नेहा एक आदर्श बहू की तरह व्यवहार कर रही थी। वह घर के कामकाज संभालती थी, परिवार के सदस्यों से घुल-मिलकर रहती थी और एक छोटे बच्चे को पढ़ाती भी थी। सास अंजना देवी ने बताया कि स्नेहा अक्सर कान में ईयरफोन लगाकर किसी से बात करती रहती थी, लेकिन उस समय किसी को कोई शक नहीं हुआ।
10 दिसंबर की शाम हालात अचानक बदल गए। उस दिन स्नेहा ने खुद चाय बनाकर घरवालों को पिलाई और एक बच्चे को पढ़ाने के बाद अचानक गायब हो गई। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में परिवार को पता चला कि स्नेहा घर से सभी जेवरात लेकर गई है।
ससुराल पक्ष ने इसकी जानकारी स्नेहा के मायके वालों को दी। दोनों परिवारों ने मिलकर खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। स्नेहा की मां सोनी देवी ने तारापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने झारखंड के धनबाद निवासी कुंदन यादव पर अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि स्नेहा और कुंदन के बीच शादी से पहले ही प्रेम संबंध थे।
तारापुर थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और स्नेहा की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। कुंदन यादव की तलाश भी की जा रही है। फिलहाल स्नेहा और उसका कथित प्रेमी फरार हैं। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ससुराल पक्ष सदमे में है, जबकि पति जितेंद्र झा की हालत खराब बताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग