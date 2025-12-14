कोर्ट के फैसले स्पष्ट भाषा में और समझने लायक होने चाहिए- CJI Suryakant

CJI Suryakant: देश के मुख्य न्यायधीश यानी सीजेआइ सूर्यकांत शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर थे। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के आदेश को लेकर अहम टिपण्णी की है। सीजेआई ने कहा कि अदालती फैसले अकादमिक विश्लेषण नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकारों व दायित्वों को निर्धारित करने वाला अधिकारिक वक्तव्य होना चाहिए। फैसले में अत्यधिक कानूनी शब्दजाल से जनता न्याय से दूर हो जाती है, इसलिए आदेश स्पष्ट भाषा में और समझने लायक होने चाहिए। कई बार तो फैसला लोगों की समझ में ही नहीं आ पाता। उन्होंने आगे जोड़ा कि न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा तभी बनेगा जब कानून का प्रयोग न्यायसंगत हो, फैसला नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाला हो।