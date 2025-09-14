भारत-पाक मैच पर शुभम द्विवेदी की पत्नी का फूटा गुस्सा

एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान(India Vs Pakistan) के बीच होने वाले मैच को लेकर बीजेपी और बीसीसीआई(BCCI) विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है…जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम(Pahalgam Attack) में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे इस मैच का कई क्रिकेटर भी विरोध(IND Vs PAK) कर रहे हैं…अब पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भी भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने जा रहे, इस मैच को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं…