हर तरफ तबाही के निशान, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

देश के उत्तरी हिस्से में इस बार मॉनसून थमने का(Jammu Kashmir Weather) नाम नहीं ले रहा है…बारिश ने(Punjab Flood) कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है, खासकर पहाड़ी(Uttarakhand Weather) राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में तो कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि जिसके(Himachal Pradesh Weather Update) जख्म लंबे वक्त तक भर नहीं पाएंगे…उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बारिश ने लोगों(Rajasthan Weather Update) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं…मौसम विभाग ने इस बीच दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आंधी-तूफान(Delhi NCR Weather Update) और बारिश का अलर्ट जारी किया है…इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात में(UP Weather Update) भारी बारिश की चेतावनी दी गई है….