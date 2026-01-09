9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

अमृतसर के पवित्र शहर में कांग्रेस नेताओं की हुक्का पार्टी, धुआं उड़ाते बॉलीवुड गानों पर थिरके

अमृतसर कांग्रेस के जिला प्रधान सौरव मदान मिट्ठू और पार्टी की एक अन्य नेता का हुक्का पीते हुए एक वीडियो वायरल होने पर विवाद खड़ा हो गया है। मिट्ठू ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताते हुए AI जनरेटेड करार दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 09, 2026

Sourav Madan Mithu

सौरव मदान मिट्ठू (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)

पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस के नेताओं की हुक्का पार्टी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमृतसर कांग्रेस के नवनियुक्त जिला प्रधान सौरव मदान मिट्ठू और पंजाब कांग्रेस की एक महिला नेता हुक्का पीते हुई और फिल्मी गानों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं मिट्ठू ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया है।

'तेरा प्यार प्यार प्यार हुक्का बार' गाने पर नाचते दिखे कांग्रेस नेता

इस वीडियो में कांग्रेस नेता 'खिलाड़ी 786' फिल्म के मशहूर गाने 'तेरा प्यार प्यार प्यार हुक्का बार' पर नांचते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मिट्ठू के साथ इस वीडियो में कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है। ये लोग वीडियो में हुक्का पीते और धुएं के गुब्बारें उड़ाते नजर आ रहे हैं। मिट्ठू ने हाल ही में जिला प्रधान का पद संभाला है और यह वीडियो उसके बाद का बताया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद से पार्टी पर काफी सवाल उठने लगे हैं।

लोगों ने की कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग

लोगों ने इसे अमृतसर शहर की पवित्रता के खिलाफ बताया है। इस मामले में एक संदेश जारी कर कांग्रेस से दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि यह घटना पवित्र शहर अमृतसर की गरिमा के खिलाफ है। बता दें कि अमृतसर की वाल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पंजाब के पवित्र शहरों में आते हैं और यहां शराब, मांस और तंबाकू जैसे सभी नशीले पदार्थों पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का यह हुक्का पीते हुए वीडियो सामने आने पर काफी बवाल खड़ा हो गया है।

मिट्ठू ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताया

वीडियो में दिख रहे सौरव मदान मिट्ठू ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो काफी पुराना है और एक पारिवारिक कार्यक्रम का है, जिसे एआई की मदद से बदल दिया गया है। मिट्ठू ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि लोगों को उनका प्रधान बनना पच नहीं रहा और उसी के चलते उनकी छवि खराब करने के लिए यह सब किया गया है। मिट्ठू ने कहा कि जिसने भी यह वीडियो बनाया है वह उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे।

Updated on:

09 Jan 2026 01:10 pm

Published on:

09 Jan 2026 12:24 pm

Hindi News / National News / अमृतसर के पवित्र शहर में कांग्रेस नेताओं की हुक्का पार्टी, धुआं उड़ाते बॉलीवुड गानों पर थिरके

