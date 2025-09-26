Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पथराव.. तोड़फोड़ और लाठीचार्ज, ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर पर बरेली में बवाल

आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा की कॉल पर शुक्रवार को भीड़ सड़कों पर उतरी। मस्जिदों से निकलकर लोग हाथों में तख्तियां और झंडे लिए नारेबाजी करते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही भीड़ खलील तिराहे पर पहुंची, पुलिस ने रोका तो माहौल गरमा गया। जिस पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। दो बाइकें तोड़ी गईं और एक दुकान पर तोड़फोड़ की गई।

भारत

Darsh Sharma

Sep 26, 2025

आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने शुक्रवार को बरेली की फिजा बिगाड़ दी। पुलिस प्रशासन के अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद नफरती मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आये। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। भीड़ में शामिल कुछ खुराफाती तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और बाजार में दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी। हालात को काबू करने के लिये पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर दिया। डीआईजी अजय साहनी के नेतृत्व में एसएसपी अनुराग आर्य, डीएम अविनाश सिंह, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी अंशिका वर्मा, एसपी मुकेश मिश्रा, एसपी अकमल खान की टीमों ने शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये बलपूर्वक भीड़ को सड़कों से खदेड़ दिया। बरेली शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बवाल और उपद्रव की सूचना पर शहर के बाजार बंद होने लगे। आलमगिरीगंज, बांसमंडी, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार, कुतुबखाना, बिहारीपुर में दुकानों के धड़ाधड़ शटर गिरने लगे। इस्लामिया मैदान से लौटते वक्त उपद्रवियों ने कुमार टॉकीज के पास और आजमनगर में भी पथराव कर दिया। जिस पर पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया। लोग वहां से फरार हो गए। पुलिस ने दो दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Sept 2025 10:49 pm

Hindi News / National News / Videos / पथराव.. तोड़फोड़ और लाठीचार्ज, ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर पर बरेली में बवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

आकाशीय बिजली का कहर: 24 घंटे में छह लोगों ने गंवाई जान, कई घायल

Lightning
राष्ट्रीय

मोबाइल रिपेयर करने वाला निकला 194 करोड़ के फ्रॉड का मास्टरमाइंड, मासूम लोगों को ऐसे बनाया शिकार

Cyber __Fraud
राष्ट्रीय

बिहार के बाद अब बंगाल में होगा SIR, प्रवासी मतदाताओं के लिए नियम जारी

राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल, ‘रावण’ से तुलना करते हुए कह दी बड़ी बात

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

मोदी-पुतिन फोन कॉल पर नाटो चीफ की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दावे को बताया ‘झूठा और निराधार’

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.