दिल्ली ब्लास्ट के कई राज उगलेगा आमिर राशिद, NIA को मिली आतंकी उमर के सहयोगी की 10 दिन की रिमांड

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किले के पास हुए कार धमाके के आरोपी डॉ. उमर नबी के साथी आमिर राशिद अली को 10 दिन की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) रिमांड पर भेज दिया है। आमिर को NIA ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। सोमवार को NIA आमिर को कोर्ट ले गई। सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने एजेंसी को 10 दिन की रिमांड दे दी। उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ के दौरान आमिर कई महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है, जिससे जांच की कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलेगी।