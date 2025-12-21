89 करोड़ मिलने के बाद भी कोलकाता में मेसी ने समय से पहले खत्म क्यों किया कार्यक्रम? आयोजक ने किया खुलासा

Lionel Messi India Tour: फुटबॉल के दिग्गज लियोनल मेसी का कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कार्यक्रम भारी अव्यवस्था और सुरक्षा की चूक की भेंट चढ़ गया था। प्रशंसकों ने स्टेडियम की कुर्सी फेंक दी थी। वहीं, इस मामले में मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया। दत्ता ने एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मेसी अपने कार्यक्रम के दौरान छुए जाने और गले लगाए जाने से नाखुश थे और इसलिए निर्धारित समय से पहले ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे।