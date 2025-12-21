21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

89 करोड़ मिलने के बाद भी कोलकाता में मेसी ने समय से पहले खत्म क्यों किया कार्यक्रम? आयोजक ने किया खुलासा

आयोजक सताद्रु दत्ता ने बताया कि भारत दौरे के लिए मेसी ने 89 करोड़ रुपये लिए थे। इसके अलावा भारत सरकार को 11 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में दिए गए।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 21, 2025

Lionel Messi Kolkata controversy, Lionel Messi India visit, Salt Lake Stadium chaos, Satadru Dutta arrest,

लियोनल मेसी को भारत दौरे के लिए मिले थे 89 करोड़ रुपये (Photo-IANS)

Lionel Messi India Tour: फुटबॉल के दिग्गज लियोनल मेसी का कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कार्यक्रम भारी अव्यवस्था और सुरक्षा की चूक की भेंट चढ़ गया था। प्रशंसकों ने स्टेडियम की कुर्सी फेंक दी थी। वहीं, इस मामले में मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया। दत्ता ने एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मेसी अपने कार्यक्रम के दौरान छुए जाने और गले लगाए जाने से नाखुश थे और इसलिए निर्धारित समय से पहले ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे।

चेतावनी को किया गया नजरअंदाज

मुख्य आयोजक ने SIT को बताया कि मेसी की विदेशी सुरक्षा टीम द्वारा इसकी पहले ही चिंता जताई गई थी, लेकिन चेतावनियों के बाद भी नजरअंदाज कर दिया गया। स्टेडियम में बार-बार अनाउंसमेंट कर लोगों से संयम बरतने की अपील की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दत्ता ने जांचकर्ताओं से कहा, “जिस तरह मेसी को घेरा गया और उन्हें छुआ गया, वह उनके लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था।”

89 करोड़ रुपये का किया था भुगतान

SIT के अधिकारियों को आयोजक ने बताया कि भारत दौरे के लिए मेसी ने 89 करोड़ रुपये लिए थे। इसके अलावा भारत सरकार को 11 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में दिए गए। इस तरह कुल खर्च करीब 100 करोड़ रुपये रहा। इसमें से लगभग 30 प्रतिशत राशि प्रायोजकों और 30 प्रतिशत टिकट बिक्री से जुटाई गई थी।

सताद्रु दत्ता ने किया ये बड़ा दावा

आयोजक सताद्रु दत्ता ने दावा किया कि शुरुआत में महज 150 ग्राउंड पास ही जारी किए थे, लेकिन बाद में यह योजना बदल गई और पासों की संख्या तीन गुना कर दी गई। 

बंगाल के मंत्री ने दिया इस्तीफा

दरअसल, कार्यक्रम के दौरान सामने आए वीडियो में पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास मेसी के साथ लगातार नजर आए। आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को ग्राउंड एरिया में प्रवेश की अनुमति दी। बाद में इन आरोपों के बीच बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया।

दत्ता के बैंक खाते किए फ्रीज

बता दें कि मुख्य आयोजक दत्ता के बैंक खातों को एसआईटी ने फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 20 करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिली है। इसके अलावा उनके आवास पर भी छापेमारी की गई। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। दत्ता का कहना है कि यह पैसा टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप से आया है, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

हम दोनों जाएंगे…सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
karanatak power tussle,karnataka congress,dk shivakumar,siddaramaiah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 04:29 pm

Hindi News / National News / 89 करोड़ मिलने के बाद भी कोलकाता में मेसी ने समय से पहले खत्म क्यों किया कार्यक्रम? आयोजक ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.