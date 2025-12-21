89 करोड़ मिलने के बाद भी कोलकाता में मेसी ने समय से पहले खत्म क्यों किया कार्यक्रम? आयोजक ने किया खुलासा

लियोनल मेसी को भारत दौरे के लिए मिले थे 89 करोड़ रुपये (Photo-IANS)
Lionel Messi India Tour: फुटबॉल के दिग्गज लियोनल मेसी का कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कार्यक्रम भारी अव्यवस्था और सुरक्षा की चूक की भेंट चढ़ गया था। प्रशंसकों ने स्टेडियम की कुर्सी फेंक दी थी। वहीं, इस मामले में मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया। दत्ता ने एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मेसी अपने कार्यक्रम के दौरान छुए जाने और गले लगाए जाने से नाखुश थे और इसलिए निर्धारित समय से पहले ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे।
मुख्य आयोजक ने SIT को बताया कि मेसी की विदेशी सुरक्षा टीम द्वारा इसकी पहले ही चिंता जताई गई थी, लेकिन चेतावनियों के बाद भी नजरअंदाज कर दिया गया। स्टेडियम में बार-बार अनाउंसमेंट कर लोगों से संयम बरतने की अपील की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दत्ता ने जांचकर्ताओं से कहा, “जिस तरह मेसी को घेरा गया और उन्हें छुआ गया, वह उनके लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था।”
SIT के अधिकारियों को आयोजक ने बताया कि भारत दौरे के लिए मेसी ने 89 करोड़ रुपये लिए थे। इसके अलावा भारत सरकार को 11 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में दिए गए। इस तरह कुल खर्च करीब 100 करोड़ रुपये रहा। इसमें से लगभग 30 प्रतिशत राशि प्रायोजकों और 30 प्रतिशत टिकट बिक्री से जुटाई गई थी।
आयोजक सताद्रु दत्ता ने दावा किया कि शुरुआत में महज 150 ग्राउंड पास ही जारी किए थे, लेकिन बाद में यह योजना बदल गई और पासों की संख्या तीन गुना कर दी गई।
दरअसल, कार्यक्रम के दौरान सामने आए वीडियो में पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास मेसी के साथ लगातार नजर आए। आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को ग्राउंड एरिया में प्रवेश की अनुमति दी। बाद में इन आरोपों के बीच बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया।
बता दें कि मुख्य आयोजक दत्ता के बैंक खातों को एसआईटी ने फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 20 करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिली है। इसके अलावा उनके आवास पर भी छापेमारी की गई। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। दत्ता का कहना है कि यह पैसा टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप से आया है, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग