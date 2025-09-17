अभी टला नहीं बारिश का खतरा, मौसम विभाग की डरावनी चेतावनी!

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है…हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के बाद तीन लोगों की मौत हो गई है…इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है…उत्तराखंड में अब तक सामान्य से 22 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है…वहीं, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 46 घटनाएं सामने आईं, जिसके कारण 140 से अधिक भूस्खलन और 97 फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं देखी गईं…हिमाचल और उत्तराखंड में रात भर बारिश होती रही…बारिश के तेज बहाव में 5 लोगों बह गए…