Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में जहां हुआ ब्लास्ट, वहां अब ऐसे है हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए हर एक तस्वीर

धमाके में कम से कम 10 से अधिक कारों के नुकसान हुआ है। 10 से अधिक स्कूटी भी मलबे में तब्दील हो गई। प्रारंभिक तौर पर यह एक हाई इंटेसिटी धमाका नजर आ रहा है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 11, 2025

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। आज सुबह 5 बजे लाल किला और उसके आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी और CRPF के जवानों की तैनाती की गई है। फॉरेंसिक की टीम देर रात से घटनास्थल पर सैंपल इकट्ठा कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचे पत्रिका के रिपोर्टर विकास सिंह ने कहा कि धमाके में कम से कम 10 से अधिक कारों के नुकसान हुआ है। 10 से अधिक स्कूटी भी मलबे में तब्दील हो गई। प्रारंभिक तौर पर यह एक हाई इंटेसिटी धमाका नजर आ रहा है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं, इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर, पुलिस ने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ है। उसमें तीन लोग सवार थे। कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने अपनी कार पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) के तारिक को बेची थी। पुलिस अब तारिक की तलाश में जुटी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मुंबई समेत सभी बड़े शहरों और राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 02:31 pm

Hindi News / National News / Videos / दिल्ली में जहां हुआ ब्लास्ट, वहां अब ऐसे है हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए हर एक तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Bihar 2nd Phase Chunav: कांग्रेस-भाजपा समर्थकों के बीच वोटिंग के दौरान जमकर हुई मारपीट, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट: पीएम मोदी का आया बयान, ‘सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, हमले के दोषियों को….’

PM Modi
राष्ट्रीय

दिल्ली धमाके से पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी से गहराई आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

राष्ट्रीय

निठारी सीरियल हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, कहा- तुरंत रिहा करो, अगर…

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: EVM खराब होने से देरी से शुरु हुई वोटिंग, कहीं 45 मिनट तो कहीं 4 घंटे तक इंतजार करते रहे लोग

Bihar Elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.