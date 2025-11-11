दिल्ली में जहां हुआ ब्लास्ट, वहां अब ऐसे है हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए हर एक तस्वीर

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। आज सुबह 5 बजे लाल किला और उसके आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी और CRPF के जवानों की तैनाती की गई है। फॉरेंसिक की टीम देर रात से घटनास्थल पर सैंपल इकट्ठा कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचे पत्रिका के रिपोर्टर विकास सिंह ने कहा कि धमाके में कम से कम 10 से अधिक कारों के नुकसान हुआ है। 10 से अधिक स्कूटी भी मलबे में तब्दील हो गई। प्रारंभिक तौर पर यह एक हाई इंटेसिटी धमाका नजर आ रहा है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं, इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर, पुलिस ने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ है। उसमें तीन लोग सवार थे। कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने अपनी कार पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) के तारिक को बेची थी। पुलिस अब तारिक की तलाश में जुटी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मुंबई समेत सभी बड़े शहरों और राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।