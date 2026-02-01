11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जबरन चैंबर में घुसे, गाली दी और.. स्पीकर बिरला के साथ उस दिन क्या हुआ.? केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा

रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से लोकसभा अध्यक्ष आहत है।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Feb 11, 2026

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में घुसकर उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया। किरेन रिजिजू ने पत्रकारों को बताया, कम से कम 20-25 कांग्रेस सांसद लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में घुस गए और उन्हें अपशब्द कहे। मैं भी वहीं मौजूद था। अध्यक्ष बहुत नरम स्वभाव के हैं, वरना सख्त कार्रवाई की जाती। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी अंदर मौजूद थे और वे उन्हें लड़ाई के लिए उकसा रहे थे।”रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने न केवल स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि संसदीय मानदंडों का भी उल्लंघन किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 11:05 pm

Hindi News / National News / Videos / जबरन चैंबर में घुसे, गाली दी और.. स्पीकर बिरला के साथ उस दिन क्या हुआ.? केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला हादसा: स्कूल बस की टक्कर से दो वर्षीय वर्षा और चार वर्षीय भानु की दर्दनाक मौत

Bangalore accident, school bus collision
राष्ट्रीय

अमृतसर में दहलाने वाली साजिश नाकाम! पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया IED बरामद, दिल्ली-पंजाब थे निशाने पर

IED seized
राष्ट्रीय

‘कांग्रेस ने 2013 में ही बेच दिया था देश!’ WTO समझौते पर वित्त मंत्री का वो खुलासा, जिससे सन्न रह गया विपक्ष

Union Budget 2026
राष्ट्रीय

Mahashivratri पर हिंदुओं की बड़ी जीत! कलबुर्गी दरगाह के अंदर होगी शिव पूजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Kalburgi Dargah
राष्ट्रीय

रेप के मामले में बीजेपी नेता को मिली क्लीन चिट, 10 साल पुराने मामले में मिली बड़ी राहत

Goa minister Atanasio Monserrate0
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.