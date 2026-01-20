पत्नी संग बिस्तर पर 3 मर्द, फिर.. पति ने ऑन कैमरा सुनाई पूरी दास्तां

वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स उत्तरप्रदेश के कानपुर का है.. जो अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद थाने पहुंचा और पुलिस को सारा सच उगल दिया। दरअसल, इस युवक ने अपनी पत्नी को तीन युवकों के साथ एक ही बिस्तर पर देखा। इसके बाद वो इतना आगबबूला हो गया कि गुस्से में अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। खास बात ये है कि आरोपी सचिन ने चार महीने पहले ही परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर श्वेता के साथ लव मैरिज की थी। पूरी वारदात का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि हत्या के कुछ घंटों बाद आरोपी पति खुद रोते हुए थाने जा पहुंचा और इंस्पेक्टर के सामने कहा कि साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसका शव घर पर पड़ा है। आप भी सुनिए आरोपी पति का कबूलनामा