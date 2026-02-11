पति को छोड़ देवर से रचाई शादी, एक के बाद एक दोनों भाईयों को उतारा मौत के घाट

संपत्ति के लालच में पति की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के बेगूसराय में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा में एक महिला ने संपत्ति के लालच में आकर अपने पति की हत्या करा दी है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला का पहला पति था जिसे सालों पहले उसने छोड़ दिया था और उसी के छोटे भाई के साथ रहने लगी थी। मृतक के परिवार के अनुसार अपने दूसरे पति की महिला पहले ही हत्या करा चुकी है और अब उसने अपने पहले पति को भी मार डाला।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनिता नामक महिला ने 9 फरवरी को अपने पहले पति की हत्या कराई थी। मृतक की पहचान 46 वर्षीय भूषण सिंह के रूप में हुई है। सुनिता ने 4 लोगों को पैसों का लालच देकर अपने पति पर गोलियां चलवाई। इन लोगों में दो इंटर के छात्र और उनके पिता के अलावा एक दूसरे गांव का व्यक्ति भी शामिल है। मृतक के बड़े भाई दिलीप सिंह के अनुसार, घटना के समय सुनिता खुद भी मौके पर मौजूद थी और उसने सामने अपने पहले पति की हत्या कराई।
हमलावरों की पहली गोली भूषण के सीने पर लगी जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। इसके बाद भी हमलावरों ने एक के बाद एक पांच गोली भूषण पर चलाई, जिसमें से भूषण के सिने में 3 और सिर में 2 गोलियां लगी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अब तक पुलिस ने दोनों आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया है और महिला समेत अन्य दो आरोपी फिलहाल फरार है। मृतक के भाई दिलीप ने बताया कि उसे सोमवार को जानकारी मिली थी कि खेत में उसके भाई पर हमला हो गया है। इसके बाद जब वह वहां पहुंचा तो पांचों आरोपी वहां से भाग रहे थे।
दिलीप ने बताया कि उसका भाई वहीं खेत में जख्मी हालत में पड़ा था। इसके बाद वहां मौजूद लोग तुरंत भूषण को अस्पताल लेकर भागे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिलीप ने बताया कि भूषण की पत्नी सुनिता ने सालों पहले उसे छोड़ कर उनके छोटे भाई राजू से शादी कर ली थी और दोनों के दो बच्चे भी थे। दिलीप के अनुसार साल 2024 में भूषण की तरह ही सुनिता ने राजू की भी हत्या करा दी थी। इसके बाद भूषण की संपत्ति के लालाच में सुनिता ने उसकी भी हत्या करा दी। पुलिस फिलहाल सुनिता समेत मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
