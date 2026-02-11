पति को छोड़ देवर से रचाई शादी, एक के बाद एक दोनों भाईयों को उतारा मौत के घाट

हमलावरों की पहली गोली भूषण के सीने पर लगी जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। इसके बाद भी हमलावरों ने एक के बाद एक पांच गोली भूषण पर चलाई, जिसमें से भूषण के सिने में 3 और सिर में 2 गोलियां लगी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अब तक पुलिस ने दोनों आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया है और महिला समेत अन्य दो आरोपी फिलहाल फरार है। मृतक के भाई दिलीप ने बताया कि उसे सोमवार को जानकारी मिली थी कि खेत में उसके भाई पर हमला हो गया है। इसके बाद जब वह वहां पहुंचा तो पांचों आरोपी वहां से भाग रहे थे।