युवक का अपहरण कर दोस्तों ने करावा दिया पकड़ौआ विवाह, नशे की हालत में लिए फेरे और भरी दुल्हन की मांग

पीड़ित का कहना है कि शादी के वक्त उसे होश नहीं था। बेहोशी की हालत में उसकी मांग भरवाई गई। नशा इतना अधिक था कि वह शादी के दौरान उल्टी करता रहा। इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसे 24 घंटे से अधिक समय तक कैद रखकर सुबह शाम नशे की दवा दी जाती रही और पिटाई भी की गई। करीब दो दिन तक बंद कमरे में रहने के बाद जब नीतीश को होश आया तो उसने शोर मचाया। आरोप है कि तब उसे बताया गया कि उसकी शादी हो चुकी है। इसके बाद नीतीश ने मन लगाने के लिए मोबाइल मांगा, जो उसे दे दिया गया।