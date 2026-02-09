9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मां की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो प्रेमी को भेजे, पकड़े जाने पर घर से भागी लड़की

बेंगलुरु में एक महिला ने बेटी पर निजी तस्वीरें और वीडियो एक व्यक्ति को भेजने का आरोप लगाया। मामला साइबर अपराध से जुड़ा है और पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 09, 2026

Crime News

मां की प्राइवेट फोटो प्रेमी को भेजने पर बेटी के खिलाफ केस दर्ज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक बेटी पर अपनी मां और परिवार की अन्य महिलाओं की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो अपने प्रेमी को भेजने का आरोप लगा है। जब परिवार को इसका पता चलता तो उन्होंने बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को साइबर अपराध के रूप में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पकड़े जाने के बाद आरोपी बेटी ने अपने प्रेमी से भागकर शादी रचा ली।

ऑनलाइन मिला आरोपी लड़का

पीड़िता महिला की उम्र 49 वर्ष है और उसने पुलिस में अपनी 23 साल की बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने उनकी और उनकी बड़ी बहन की निजी तस्वीरें वरुण उर्फ गिरिधर नामक अपने प्रेमी को भेजी है। यह युवक महिला की बेटी को ऑनलाइन मिला था और यहीं से दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत हुई। महिला ने बताया कि एक साल पहले बेटी ने पढ़ाई और करियर के लिए स्मार्टफोन की मांग की थी। फोन मिलने के कुछ महीनों बाद मां ने बेटी को एक अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करते देखा। शक होने पर जब परिवार ने पूछताछ की तो बेटी टालमटोल करती रही और फोन का पासवर्ड देने से भी इनकार कर दिया। काफी प्रयासों के बाद जब फोन की जांच हुई तो परिवार हैरान रह गया।

मौसी की नहाते हुए तस्वीरें ली

शिकायत के अनुसार फोन में मां की निजी तस्वीरें मिलीं, जो उनकी जानकारी के बिना ली गई थीं। इसके अलावा बेटी पर यह भी आरोप है कि उसने अपनी मौसी की नहाते समय की तस्वीरें और वीडियो बनाकर भी अपने प्रेमी को भेजी थी। व्हाट्सएप चैट से संकेत मिले कि आरोपी व्यक्ति लगातार ऐसी तस्वीरें भेजने का दबाव बना रहा था। इससे परिवार में डर और तनाव का माहौल बन हुआ है।

विवाद बढ़ने पर घर से भागी

पुलिस के अनुसार मामला सामने आने पर परिजनों ने बेटी को समझाने और आरोपी से संपर्क तोड़ने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता गया। कुछ दिन बाद बेटी घर छोड़कर चली गई और आरोपी से शादी की बात कहने लगी। परिवार की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित माता पिता ने पांच फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 01:35 pm

Hindi News / National News / मां की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो प्रेमी को भेजे, पकड़े जाने पर घर से भागी लड़की

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.