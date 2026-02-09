मां की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो प्रेमी को भेजे, पकड़े जाने पर घर से भागी लड़की

पीड़िता महिला की उम्र 49 वर्ष है और उसने पुलिस में अपनी 23 साल की बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने उनकी और उनकी बड़ी बहन की निजी तस्वीरें वरुण उर्फ गिरिधर नामक अपने प्रेमी को भेजी है। यह युवक महिला की बेटी को ऑनलाइन मिला था और यहीं से दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत हुई। महिला ने बताया कि एक साल पहले बेटी ने पढ़ाई और करियर के लिए स्मार्टफोन की मांग की थी। फोन मिलने के कुछ महीनों बाद मां ने बेटी को एक अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करते देखा। शक होने पर जब परिवार ने पूछताछ की तो बेटी टालमटोल करती रही और फोन का पासवर्ड देने से भी इनकार कर दिया। काफी प्रयासों के बाद जब फोन की जांच हुई तो परिवार हैरान रह गया।