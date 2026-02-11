राहुल गांधी के आरोप पर हरदीप सिंह पूरी का पलटवार, कहा- ‘एप्सटीन से मेरा कोई लेना देना नहीं’

पुरी ने एक 2014 के ईमेल का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन को डिजिटल इंडिया और भारत में डिजिटलाइजेशन की तेज रफ्तार के बारे में लिखा था। इस ईमेल में एपस्टीन को CC किया गया था। बाद में एपस्टीन ने हॉफमैन को जवाब में पुरी को 'Two Face Person' कहा और एक विवादित कमेंट किया कि 'अगर सांप और भारतीय दिखे तो पहले भारतीय को मारो।' पुरी ने कहा, 'आरोप लगाने से पहले ईमेल पढ़ तो लीजिए। मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा था, कोई गलत इरादा नहीं था।'