आंधी, बिजली और भारी बारिश, इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट!

24 फरवरी तक कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है..

Jaishree Shekhawat

Feb 20, 2026

देश में मौसम(IMD) का मिजाज बदल रहा है…भारत मौसम(Delhi NCR Weather Update) विज्ञान विभाग ने 24 फरवरी तक कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक(Uttarakhand Weather Update) और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है..

Published on:

20 Feb 2026 04:14 pm

Hindi News / National News / Videos / आंधी, बिजली और भारी बारिश, इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट!

