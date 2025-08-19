नए GST Rules से बढ़ेगी मुसीबत, ऐसे बढ़ेगा आपका बोझ!

केंद्र सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को लेकर नया प्रस्ताव दिया है…केंद्र सरकार GST की दरों में बदलाव की तैयारी में है…इसके लिए एक प्रस्ताव(New GST Rules 2025) मंत्रियों के समूहों और राज्य सरकारों को भेजा गया है…दरअसल दिवाली पर GST में बड़ा सुधार(GST Reforms) लाया जाएगा, जिससे टैक्स कम हो जाएंगे..इसके तहत इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST की दर 18% से घटाकर 5% या पूरी तरह से 0% की जा सकती है…