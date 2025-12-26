26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

BJP ने केरल में रचा इतिहास: तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन चुनाव में दर्ज की पहली जीत

BJP ने केरल में मेयर चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। BJP के प्रदेश सचिव और कोडुंगानूर वार्ड के पार्षद वीवी राजेश शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर चुने गए।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Kuldeep Sharma

Dec 26, 2025

VV Rajesh Elected as Mayor

वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में मेयर चुने गए (Photo-IANS)

Thiruvananthapuram Corporation Election: BJP के वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के पहले मेयर बन गए हैं। राजेश को इस चुनाव में 50 BJP पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर उन्हें 51 वोट मिले। साथ ही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) पार्टी के के.एस. सबरीनाथन को 17 वोट और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) पार्टी के आर.पी. शिवाजी को 29 वोट मिले।

इस जीत को वीवी राजेश ने ऐतिहासिक क्षण बताया। साथ ही केरल में BJP की नई शुरुआत की ओर इशारा किया। राजेश ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक क्षण है, और मुझे लगता है कि यह क्षण केरल की राजनीतिक स्थिति को बदल देगा… मुझे लगता है कि तिरुवनंतपुरम का राजनीतिक बदलाव केरल की पूरी राजनीतिक स्थिति को बदल देगा।"

जीत के बाद वीवी राजेश की प्रतिक्रिया

मीडिया से बात करते हुए वीवी राजेश ने इस जीत को भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल मेयर चुनाव में यह BJP के लिए एक ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है।

साथ ही उन्होंने कहा कि यह जीत आने वाले समय में केरल की राजनीति को बदल देगी। उन्होंने वादा भी किया कि तिरुवनंतपुरम के लिए समावेशी विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मिलकर काम करने और समावेशी विकास कार्यक्रम लागू करते हुए तिरुवनंतपुरम को एक विकसित शहर में बदलने का वादा किया।

जीत का दक्षिणी राज्यों में होगा असर

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश गोपी ने इस घटना को तिरुवनंतपुरम के लोगों के लिए एक "ऐतिहासिक क्षण" बताया। उन्होंने कहा कि "लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को अब राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली है।"

साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत पूरा किया जाएगा। साथ ही गोपी ने कहा, "हम तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में मोदी के शासन की ताकत साबित करेंगे।" उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि इस जीत का असर केवल केरल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी राज्यों में होगा।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा समर्थन

केंद्रीय मंत्री गोपी ने नए मेयर चुने गए वीवी राजेश के शुरुआती प्रस्तावों का भी जिक्र किया। इन प्रस्तावों में सड़कों की सुरक्षा में सुधार करने के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।

मंत्री गोपी ने वीवी राजेश को आश्वासन दिया कि उन्हें राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पार्टी के नेताओं का समर्थन मिलेगा। साथ ही विकसित भारत के सपने को सच करने के लिए काम किया जाएगा।

