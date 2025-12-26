BJP ने केरल में रचा इतिहास: तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन चुनाव में दर्ज की पहली जीत

Thiruvananthapuram Corporation Election: BJP के वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के पहले मेयर बन गए हैं। राजेश को इस चुनाव में 50 BJP पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर उन्हें 51 वोट मिले। साथ ही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) पार्टी के के.एस. सबरीनाथन को 17 वोट और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) पार्टी के आर.पी. शिवाजी को 29 वोट मिले।