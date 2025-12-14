Kerala local body elections: तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहाने वाली कौन हैं श्रीलेखा, BJP की बड़ी जीत पर थरूर हुए खुश

आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला IPS अधिकारी रह चुकी हैं। वह 1987 बैच की केरल कार्डर की IPS अधिकारी रही हैं। उन्होंने राज्य के कई जिलों में पुलिस की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही, CBI, क्राइम ब्रांच, विजिलेंस, फायर फोर्स, मोटर व्हीकल विभाग और जेल प्रशासन जैसे अहम विभागों में काम किया। 2017 में उन्हें DGP के पद पर पदोन्नत किया गया और वे इस रैंक तक पहुंचने वाली केरल की पहली महिला अधिकारी बनीं। दिसंबर 2020 में उन्होंने 33 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट लिया। इसके बाद साल 2024 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।