14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Kerala local body elections: तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहाने वाली कौन हैं श्रीलेखा, BJP की बड़ी जीत पर थरूर हुए खुश

Kerala local body elections: केरल निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी ने 45 सालों से काबिज सीपीएम को शिकस्त देते हुए अपना महापौर बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। जानिए बीजेपी की केरल में मिली इस जीत पर क्या बोले कांग्रेस सांसद थरूर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 14, 2025

आर श्रीलेखा (भाजपा नेता) फोटो- X @SuyashS5

Kerala local body elections: केरल में मार्च-अप्रेल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हुए पंचायत-नगर निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ सीपीएम नीत वामपंथी गठबंधन एलडीएफ को गांवों-शहरों में हार का बड़ा झटका लगा है। यूडीएफ गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। खास बात यह भी रही कि BJP ने बड़ा उलटफेर करते हुए राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में 101 में से 50 सीटें जीत कर भगवा परचम का इतिहास रच दिया।

CPM का अभेद किला ढहा

भाजपा ने 45 साल से काबिज सीपीएम को शिकस्त देते हुए अपना महापौर बनाने का रास्ता साफ कर लिया। भाजपा ने प्रदेश की पहली महिला आइपीएस अधिकारी श्रीलेखा को महापौर का चेहरा घोषित किया था। हालांकि जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या आप मेयर बनेंगी? तो उन्होंने कहा कि इस पर फैसला हाईकमान लेगी। राजधानी में एलडीएफ को 29, यूडीएफ को 19 तथा निर्दलीयों को दो सीट मिली। तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा की जीत को लोकतंत्र की खुबसूरती बताया है।

निकाय चुनाव में पार्टी की जीत पर राहुल खुश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश में पार्टी की जीत पर केरल को सेल्यूट करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का संकेत बताया है। राज्य में दो चरणों में हुए चुनाव में पंचायत की त्रिस्तरीय संस्थाओं और नगर निकायों के करीब 25000 वार्डों में 72 फीसदी मतदान हुआ था। शाम तक जारी रुझान/परिणामों में यूडीएफ ने 79 ब्लॉक, 7 जिला, 54 नगर पालिका तथा 4 नगर निगमों में बढ़त बना ली। सत्तारूढ़ एलडीएफ 63 ब्लॉक, 7 जिला, 38 नगर पालिका तथा केवल एक नगर निगम में बढ़त बना पाई।

मोदी ने बताया ऐतिहासिक क्षण

पीएम मोदी ने X पर लिखा- धन्यवाद तिरुवनंतपुरम! नगर निगम में भाजपा-एनडीए को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। जनता को विश्वास है कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारे कार्यकर्ता हमारी शक्ति हैं और हमें उन पर गर्व है।

कौन है पूर्व IPS श्रीलेखा

आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला IPS अधिकारी रह चुकी हैं। वह 1987 बैच की केरल कार्डर की IPS अधिकारी रही हैं। उन्होंने राज्य के कई जिलों में पुलिस की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही, CBI, क्राइम ब्रांच, विजिलेंस, फायर फोर्स, मोटर व्हीकल विभाग और जेल प्रशासन जैसे अहम विभागों में काम किया। 2017 में उन्हें DGP के पद पर पदोन्नत किया गया और वे इस रैंक तक पहुंचने वाली केरल की पहली महिला अधिकारी बनीं। दिसंबर 2020 में उन्होंने 33 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट लिया। इसके बाद साल 2024 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Dec 2025 07:19 am

Published on:

14 Dec 2025 06:58 am

Hindi News / National News / Kerala local body elections: तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहाने वाली कौन हैं श्रीलेखा, BJP की बड़ी जीत पर थरूर हुए खुश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.