राष्ट्रीय

ट्रंप टैरिफ से बर्बाद लेदर इंडस्ट्री, रोजी-रोटी पर ताला.! जानिए अब तक कितना नुकसान

ट्रंप के मनमाने टैरिफ की कीमत भारत के व्यापारियों को चुकानी पड़ रही है। 50 प्रतिशत टैरिफ के असर से आगरा का चमड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 02, 2025

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री यानी यूपी के चमड़ा उद्योग को काफी तगड़ा झटका लगा है। यूपी में आगरा शहर को चमड़ा उद्योग का गढ़ माना जाता है। वहीं ट्रंप के टैरिफ से यह शहर प्रभावित हो रहा हैं। आगरा चमड़े के जूतों के कारोबार के लिए जाना जाता है। अब अमरीका के नए टैरिफ से आगरा को अमरीका से विंटर सीजन के लिए नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अपनी परेशानी बयां करते हुए कारोबारियों ने क्या कहा… देखिए वीडियो

Published on:

02 Sept 2025 06:12 pm

ट्रंप टैरिफ से बर्बाद लेदर इंडस्ट्री, रोजी-रोटी पर ताला.! जानिए अब तक कितना नुकसान

पत्रिका कनेक्ट