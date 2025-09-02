ट्रंप टैरिफ से बर्बाद लेदर इंडस्ट्री, रोजी-रोटी पर ताला.! जानिए अब तक कितना नुकसान

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री यानी यूपी के चमड़ा उद्योग को काफी तगड़ा झटका लगा है। यूपी में आगरा शहर को चमड़ा उद्योग का गढ़ माना जाता है। वहीं ट्रंप के टैरिफ से यह शहर प्रभावित हो रहा हैं। आगरा चमड़े के जूतों के कारोबार के लिए जाना जाता है। अब अमरीका के नए टैरिफ से आगरा को अमरीका से विंटर सीजन के लिए नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अपनी परेशानी बयां करते हुए कारोबारियों ने क्या कहा… देखिए वीडियो