जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान शहीद… सामने आया हादसे का वीडियो

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक बेहद दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय सड़क पर खन्नी टॉप के पास सेना का एक बुलेटप्रूफ वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में 10 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, ये सैन्य वाहन कुल 17 जवानों को लेकर एक ऊंचाई वाले पोस्ट की ओर जा रहा था। पहाड़ी और संकरी सड़क पर अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीमों ने तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खाई से 10 जवानों के शव बरामद किए गए, जबकि तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर और विशेष उपचार के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर स्थित मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है।