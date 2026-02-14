‘होली पर घर लौटूंगा, फिर लाश बनकर क्यों आया बेटा’, नदी किनारे मिली सिर कटी लाश, बिहार के सहरसा में खौफनाक वारदात

शव को देखते ही चाचा (सौतेले पिता) ने दहाड़ मारकर रोते हुए कहा कि वह घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। उसके ऊपर 10 लोगों की जिम्मेदारियां थी। मृतक के सौतेले पिता दशरथ ने कहा कि राजेश के पिता रामचंद्र भइया सबसे बड़े थे। उनका साल 1998 में देहांत हो गया था। उस वक्त राजेश महज 3 साल का था। इसलिए समाज व परिवार ने भाभी का शादी मुझसे करा दी, जो अब मेरी पत्नी है। राजेश ने दसवीं तक की पढ़ाई की और फिर घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए बड़े शहर में मजदूरी करने के लिए चला गया।