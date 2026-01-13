मौसम बिगाड़ेगा मकर संक्रांति का मजा!, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देशभर में मौसम ने आफत मचा रखी है। स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। कई जगहों पर विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा का अलर्ट जारी कर दिया है। जिसने परेशानी बढ़ा दी है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन मौसम पूरी तरह से खराब रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर, तो बिहार में घना कोहरा का अलर्ट, वहीं दक्षिण में भयंकर बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा पहाड़ों पर विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है।