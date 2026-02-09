लोकसभा में पक्ष-विपक्ष का भयंकर टकराव, हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित, राहुल के सवाल पर क्या बोलीं स्पीकर

सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही में कोई लेजिस्लेटिव काम नहीं हुआ क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने इंडिया-US इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष की नारेबाजी के बीच हाउस को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे हाउस सेशन सुबह 11 बजे शुरू होने के बाद से क्वेश्चन आवर में रुकावट आई।