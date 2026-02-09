9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लोकसभा में पक्ष-विपक्ष का भयंकर टकराव, हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित, राहुल के सवाल पर क्या बोलीं स्पीकर

लोकसभा में सोमवार को भी भारी हंगामा हुआ। पक्ष-विपक्ष के तीव्र टकराव के कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने बोलने की इजाजत मांगी, तो स्पीकर ने साफ कहा- आप सिर्फ बजट पर ही बोल सकते हैं।

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 09, 2026

लोकसभा में राहुल गांधी। (फोटो- ANI)

लोकसभा में सोमवार को भी भारी हंगामा हुआ। पक्ष-विपक्ष के टकराव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

हंगामे के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूछा- क्या मुझे बोलने दिया जायेगा। जिसके जवाब में पीठासीन संध्या राय ने कहा- आप सिर्फ बजट के बारे में ही बोल सकते हैं।

सुबह भी स्थगित हुआ सदन

गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने सोमवार को बार-बार हंगामा किया। वे संसद में इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इससे पहले सुबह भी संसद में 10 मिनट से भी कम समय तक कोई चर्चा नहीं हुई और इसे स्थगित कर दिया गया।

विपक्ष के सांसद बजट सत्र के दूसरे हिस्से में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के यूनियन बजट पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाने के बाद विपक्षी सांसदों ने इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा की मांग जारी रखी।

बजट पर बोलने के लिए दिया गया था नाम

कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने चेयर पर रहते हुए अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर चर्चा करने की विपक्षी सांसदों की मांग की आलोचना करते हुए कहा कि सदन के बिजनेस मामलों पर फैसला हो चुका है और विपक्षी सांसदों ने इस पर बोलने के लिए अपने नेताओं के नाम भी दिए हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को यूनियन बजट पर बोलना था, उन्होंने कहा कि वह इसके बजाय इंडिया-अमेरका अंतरिम डील पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के नेता को मौका देंगे। शशि थरूर ने लोकसभा चेयर से कहा- सर, हम ट्रेड डील पर बोलेंगे।

थरूर का दिया गया था नाम

जब टेनेटी विपक्ष की नारेबाजी को शांत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा- मैं आपको बता रहा हूं कि यह बजट पर चर्चा है। पार्टी ने इसके लिए नाम दिए हैं, मुझे शशि थरूर का नाम दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा- क्या विपक्ष के नेता बजट पर बोलेंगे? पार्टी ने शशि थरूर का नाम दिया है, नाम पार्टी की तरफ से आया है। टेनेटी के सवाल के ठीक बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया।

उन्होंने मांग की कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारत-अमेरिका अंतरिम डील पर बोलने दिया जाए। लोकसभा में राहुल गांधी ने भी चेयर से कहा- स्पीकर ने कहा है कि मुझे बजट सेशन से पहले बोलने दिया जाएगा, प्लीज उसका पालन करें।

सबसे पहले दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित किया गया था सदन

सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही में कोई लेजिस्लेटिव काम नहीं हुआ क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने इंडिया-US इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष की नारेबाजी के बीच हाउस को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे हाउस सेशन सुबह 11 बजे शुरू होने के बाद से क्वेश्चन आवर में रुकावट आई।

Updated on:

09 Feb 2026 02:47 pm

Published on:

09 Feb 2026 02:19 pm

Hindi News / National News / लोकसभा में पक्ष-विपक्ष का भयंकर टकराव, हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित, राहुल के सवाल पर क्या बोलीं स्पीकर

