स्पीकर की किस बात पर भड़कीं प्रियंका गांधी, बोलीं “हम सदन के अंदर जाते हैं और बिना कुछ किए बाहर आ जाते हैं”

मामला यहीं नहीं थमा। कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को एक सख्त पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल (बीजेपी) स्पीकर पर दबाव बना रहा है ताकि वे विपक्ष के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक दावे करें। सांसदों ने कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन उन्हें "अभूतपूर्व घटना" का डर दिखा कर बदनाम किया जा रहा है। पत्र में यह भी याद दिलाया गया कि जब बीजेपी सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तब उन्हें बोलने की पूरी छूट दी गई, लेकिन राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी बोलने से रोका गया।