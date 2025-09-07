साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण आज लगने जा रहा है…यह खगोलीय घटना भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में नजर आएगी…यह चंद्र ग्रहण साल का दूसरा और अंतिम है…सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है…ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा बीच के पृथ्वी के आने पर सूर्य की किरणे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है…इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है…इसका जितना खगोलीय महत्‍व है, उतना ही ज्‍योतिषीय और धार्मिक महत्‍व भी है…हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान कुछ काम करने की मनाही की गई है..