राष्ट्रीय

MP Khargone Brave Rescue Viral : ‘पापा बचाओ’ की चीख सुन दो लड़कों ने जो किया…वायरल हो गया वीडियो

MP Khargone Brave Rescue Viral : युवती नहर में गिरने के बाद तेज बहाव से बचने के लिए बबूल की कांटेदार झाड़ी को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी. वह घबराहट में लगातार 'पापा बचाओ, पापा बचाओ...' चिल्ला रही थी. उसी दौरान वहां से गुजर रहे दो युवक- दीपेश चौहान और सुजल बेलगोटिया ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत नहर की ओर दौड़े, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ...

भारत

image

Kripa Shankar Sharma

Dec 18, 2025

MP Khargone Brave Rescue Viral : जब ईश्वर के हाथ में डोर होती है तो जिंदगी कैसे छूट सकती है, किसी ना किसी रूप में मसीहा बन कर वो आ ही जाते हैं आपको बचाने के लिए, मध्यप्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश के खरगोन में दो युवकों ने अद्भुत साहस और सूझबूझ का परिचय दिया और कई फीट गहरी ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर में डूब रही (MP Khargone Brave Rescue Viral) एक युवती की जान बचा ली ( Madhya Pradesh girl saved from canal ), उसके लिए देवदूत साबित हुए… युवकों के इस साहसिक कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं. देखें घटना का वायरल वीडियो, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

Published on:

18 Dec 2025 06:26 pm

MP Khargone Brave Rescue Viral : 'पापा बचाओ' की चीख सुन दो लड़कों ने जो किया…वायरल हो गया वीडियो

