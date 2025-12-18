MP Khargone Brave Rescue Viral : ‘पापा बचाओ’ की चीख सुन दो लड़कों ने जो किया…वायरल हो गया वीडियो

MP Khargone Brave Rescue Viral : जब ईश्वर के हाथ में डोर होती है तो जिंदगी कैसे छूट सकती है, किसी ना किसी रूप में मसीहा बन कर वो आ ही जाते हैं आपको बचाने के लिए, मध्यप्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश के खरगोन में दो युवकों ने अद्भुत साहस और सूझबूझ का परिचय दिया और कई फीट गहरी ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर में डूब रही (MP Khargone Brave Rescue Viral) एक युवती की जान बचा ली ( Madhya Pradesh girl saved from canal ), उसके लिए देवदूत साबित हुए… युवकों के इस साहसिक कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं. देखें घटना का वायरल वीडियो, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट