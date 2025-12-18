G Ram G Bill : ‘राम’ की जगह ‘जय भीम’ क्यों नहीं.? मंत्री शिवराज सिंह से भिड़ गए चंद्रशेखर

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में VB-G Ram G बिल पारित हो गया है। बिल पर चर्चा के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने न केवल बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाए, बल्कि इसके नामकरण और सरकार की मंशा पर भी तीखा हमला किया। अपने भाषण के दौरान चंद्रशेखर ने केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा कि बिल का नाम में राम जी की जगह जय भीम क्यों नहीं रखा जाए। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार पर 8 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में सरकार की योजना को राज्य कैसे आगे बढ़ाएगा। इस दौरान आजाद ने न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए करने की मांग की।