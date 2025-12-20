T20 World Cup 2026 : क्यों बाहर किए गए शुभमन गिल, सामने आई ये बड़ी वजह

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 सदस्‍यीय टीम का ऐलान किया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही है। चयनकर्ताओं ने सबसे चौंकाने वाला फैसला उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर किया है। गिल लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने तीन मैचों में मात्र 32 रन बनाए थे। शुभमन को खराब फॉर्म का खमियाजा भुगतना पड़ा और उनकी छुट्टी हो गई। यही वजह है कि टीम इंडिया को बड़े टूर्नामेंट से पहले अचानक उपकप्तान भी बदलना पड़ा। शुभमन गिल को हटाकर अक्षर पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई है। अक्षर पटेल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालते हैं। ऐसे में टूर्नामेंट के दौरान अगर जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल टीम की कमान संभाल सकते हैं।