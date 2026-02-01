Assam Chunav: नई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद असम के लिए BJP ने खोल दिए पत्ते! टिकट को लेकर हुई बड़ी घोषणा!

वहीं, पॉलिटिकल जानकारों का मानना ​​है कि भाजपा का युवाओं और महिलाओं पर जोर देना चुनावों से पहले अपने सपोर्ट बेस को मजबूत करने व आगे की सोच वाली इमेज बनाने की उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी को दिखाता है। पार्टी से उम्मीद है कि वह विपक्ष की बातों का मुकाबला करने के लिए अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिक्स उतारेगी।