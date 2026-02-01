Assam Chunav: नई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद असम के लिए BJP ने खोल दिए पत्ते! टिकट को लेकर हुई बड़ी घोषणा!

भाजपा। (फाइल फोटो: पत्रिका)
चुनाव आयोग ने असम के लिए SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नए वोटर लिस्ट में 2.49 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल वोटरों की संख्या 2,52,01,624 थी, जो अब फाइनल वोटर लिस्ट में 2,43,485 घटकर 2,49,58,139 हो गई है। इस बीच, असम में चुनाव और टिकट को लेकर भाजपा की नई रणनीति सामने आई है।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आने वाले असम चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की लिस्ट 25 फरवरी के बाद जारी करेगी। इसमें पार्टी कैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, इसका खुलासा कर दिया है।
इस बार, विधानसभा चुनाव में युवा नेताओं और महिला कैंडिडेट पर खास जोर होगा। BJP के राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
सैकिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी का कैंडिडेट चुनने का प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज में है और ऑर्गनाइजेशन के कई लेवल पर अच्छी तरह से बातचीत हो रही है।
सैकिया ने इशारा किया कि भाजपा युवा पीढ़ी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के साथ-साथ चुनावी मुकाबले में महिलाओं की काफी हिस्सेदारी भी पक्का करना चाहती है।
सैकिया ने कहा- भाजपा ने हमेशा उन काबिल युवा नेताओं को मौके देने में यकीन किया है जिन्होंने ऑर्गनाइजेशन और लोगों के लिए काम किया है।
इस बार भी पार्टी युवा पीढ़ी से कई कैंडिडेट उतारेगी। उन्होंने आगे कहा कि महिला उम्मीदवारों को भी पूरी अहमियत दी जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी के बताए गए वादे के मुताबिक है।
उधर, पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की स्टेट इलेक्शन कमिटी पहले ही कई राउंड की बातचीत कर चुकी है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल काम, लोगों की पसंद, पिछले चुनावों में परफॉर्मेंस और जमीनी स्तर के वर्करों से मिले फीडबैक जैसे फैक्टर्स को देखा गया है।
फाइनल लिस्ट को पब्लिक करने से पहले मंजूरी के लिए सेंट्रल लीडरशिप के पास भेजा जाएगा। सैकिया ने यह भी बताया कि टिकट बांटने में भाजपा का तरीका सबको साथ लेकर चलने वाला और बैलेंस्ड होगा।
उन्होंने कहा- हमारा मकसद ऐसे कैंडिडेट चुनना है जो लोगों की उम्मीदों को असरदार तरीके से दिखा सकें और पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सकें।
वहीं, पॉलिटिकल जानकारों का मानना है कि भाजपा का युवाओं और महिलाओं पर जोर देना चुनावों से पहले अपने सपोर्ट बेस को मजबूत करने व आगे की सोच वाली इमेज बनाने की उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी को दिखाता है। पार्टी से उम्मीद है कि वह विपक्ष की बातों का मुकाबला करने के लिए अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिक्स उतारेगी।
25 फरवरी के बाद कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा से भाजपा के चुनाव कैंपेन का माहौल बनने की उम्मीद है, क्योंकि पार्टी आने वाले हफ्तों में पूरे राज्य में एक बड़े आउटरीच प्रोग्राम की तैयारी कर रही है।
जैसे-जैसे चुनावों की उल्टी गिनती तेज हो रही है, सबका ध्यान BJP की फाइनल लिस्ट पर बना हुआ है, जिससे पार्टी की प्राथमिकताओं और चुनावी रणनीति के बारे में अहम संकेत मिलने की उम्मीद है।
