12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Assam Chunav: नई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद असम के लिए BJP ने खोल दिए पत्ते! टिकट को लेकर हुई बड़ी घोषणा!

आसाम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा अपनी उम्मीदवारों की सूची 25 फरवरी के बाद जारी करेगी। राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि कैंडिडेट चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Mukul Kumar

Feb 12, 2026

bjp

भाजपा। (फाइल फोटो: पत्रिका)

चुनाव आयोग ने असम के लिए SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नए वोटर लिस्ट में 2.49 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल वोटरों की संख्या 2,52,01,624 थी, जो अब फाइनल वोटर लिस्ट में 2,43,485 घटकर 2,49,58,139 हो गई है। इस बीच, असम में चुनाव और टिकट को लेकर भाजपा की नई रणनीति सामने आई है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आने वाले असम चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की लिस्ट 25 फरवरी के बाद जारी करेगी। इसमें पार्टी कैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, इसका खुलासा कर दिया है।

इस बार, विधानसभा चुनाव में युवा नेताओं और महिला कैंडिडेट पर खास जोर होगा। BJP के राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सैकिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी का कैंडिडेट चुनने का प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज में है और ऑर्गनाइजेशन के कई लेवल पर अच्छी तरह से बातचीत हो रही है।

युवा पीढ़ी से कई कैंडिडेट उतारेगी भाजपा

सैकिया ने इशारा किया कि भाजपा युवा पीढ़ी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के साथ-साथ चुनावी मुकाबले में महिलाओं की काफी हिस्सेदारी भी पक्का करना चाहती है।

सैकिया ने कहा- भाजपा ने हमेशा उन काबिल युवा नेताओं को मौके देने में यकीन किया है जिन्होंने ऑर्गनाइजेशन और लोगों के लिए काम किया है।

इस बार भी पार्टी युवा पीढ़ी से कई कैंडिडेट उतारेगी। उन्होंने आगे कहा कि महिला उम्मीदवारों को भी पूरी अहमियत दी जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी के बताए गए वादे के मुताबिक है।

फीडबैक के आधार पर टिकट बंटवारे का संकेत

उधर, पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की स्टेट इलेक्शन कमिटी पहले ही कई राउंड की बातचीत कर चुकी है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल काम, लोगों की पसंद, पिछले चुनावों में परफॉर्मेंस और जमीनी स्तर के वर्करों से मिले फीडबैक जैसे फैक्टर्स को देखा गया है।

फाइनल लिस्ट को पब्लिक करने से पहले मंजूरी के लिए सेंट्रल लीडरशिप के पास भेजा जाएगा। सैकिया ने यह भी बताया कि टिकट बांटने में भाजपा का तरीका सबको साथ लेकर चलने वाला और बैलेंस्ड होगा।

उन्होंने कहा- हमारा मकसद ऐसे कैंडिडेट चुनना है जो लोगों की उम्मीदों को असरदार तरीके से दिखा सकें और पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सकें।

क्या कहते हैं पॉलिटिकल जानकार?

वहीं, पॉलिटिकल जानकारों का मानना ​​है कि भाजपा का युवाओं और महिलाओं पर जोर देना चुनावों से पहले अपने सपोर्ट बेस को मजबूत करने व आगे की सोच वाली इमेज बनाने की उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी को दिखाता है। पार्टी से उम्मीद है कि वह विपक्ष की बातों का मुकाबला करने के लिए अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिक्स उतारेगी।

25 फरवरी के बाद कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा से भाजपा के चुनाव कैंपेन का माहौल बनने की उम्मीद है, क्योंकि पार्टी आने वाले हफ्तों में पूरे राज्य में एक बड़े आउटरीच प्रोग्राम की तैयारी कर रही है।

जैसे-जैसे चुनावों की उल्टी गिनती तेज हो रही है, सबका ध्यान BJP की फाइनल लिस्ट पर बना हुआ है, जिससे पार्टी की प्राथमिकताओं और चुनावी रणनीति के बारे में अहम संकेत मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

12 Feb 2026 07:38 pm

Published on:

12 Feb 2026 07:33 pm

Hindi News / National News / Assam Chunav: नई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद असम के लिए BJP ने खोल दिए पत्ते! टिकट को लेकर हुई बड़ी घोषणा!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.