मकबरा या मंदिर…! फतेहपुर में क्यों मचा बवाल?

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर(Fatehpur Tomb vs Mandir) विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है…उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को सांप्रदायिक तनाव तब बढ़ गया, जब कुछ लोगों ने भीड़ के साथ मिलकर फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मौजूद एक(Fatehpur Tomb Temple Dispute) मकबरे पर चढ़ाई कर दी…भीड़ ने हाथों में लाठी-डंडों और ईट-पथरों के साथ मकबरे पर हमला कर दिया और वहां जमकर उत्पात मचाया…