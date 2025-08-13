13 अगस्त 2025,

मकबरा या मंदिर…! फतेहपुर में क्यों मचा बवाल?

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर(Fatehpur Tomb vs Mandir) विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है…उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को सांप्रदायिक तनाव तब बढ़ गया, जब कुछ लोगों ने भीड़ के साथ मिलकर फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मौजूद एक(Fatehpur Tomb Temple Dispute) मकबरे पर चढ़ाई कर दी…भीड़ [&hellip;]

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 13, 2025

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर(Fatehpur Tomb vs Mandir) विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है…उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को सांप्रदायिक तनाव तब बढ़ गया, जब कुछ लोगों ने भीड़ के साथ मिलकर फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मौजूद एक(Fatehpur Tomb Temple Dispute) मकबरे पर चढ़ाई कर दी…भीड़ ने हाथों में लाठी-डंडों और ईट-पथरों के साथ मकबरे पर हमला कर दिया और वहां जमकर उत्पात मचाया…

Published on:

13 Aug 2025 10:28 am

मकबरा या मंदिर…! फतेहपुर में क्यों मचा बवाल?

