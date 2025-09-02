Patrika LogoSwitch to English

यमुना का तांडव शुरू,घरों में आया पानी.. क्या डूब जाएगी दिल्ली.?

यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते लोहापुल (Loha Pul) को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं—भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में दिल्ली सरकार सक्रिय हो गई है। दिल्ली सरकार ने राहत कैंप और मेडिकल सुविधाएं शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रशासन को राहत कार्य तेज़ करने के निर्देश दिए।

भारत

Darsh Sharma

Sep 02, 2025

देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बेकाबू यमुना अपने रौद्र रूप में है और उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी ने खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर को पार कर लिया है और अब जलस्तर 205.75 मीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में यमुना तबाही मचाने के तैयार है। निचले इलाकों में पानी भरने के साथ ही उसने ये संकेत भी दे दिया है। हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हथिनी कुंड से छोड़ा गया 3 लाख 29 हजार क्यूसेक पानी अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। मगर, उससे पहले ही नदी का पानी यहां की रिहायशी गलियों तक घुस गया है। कई घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं और सड़कें पूरी तरह जलमग्न नज़र आ रही हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई परिवारों को घर खाली करने पड़ रहे हैं और अब राहत कैंप ही उनका अस्थायी ठिकाना है। कुछ घरों में पानी भरने से बच्चे और बुज़ुर्ग परेशान हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल है कि पता नहीं कहाँ जाएं।

Published on:

02 Sept 2025 10:35 pm

