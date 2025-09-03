यमुना का रौद्र रूप, डूबने लगी दिल्ली.. पानी में डूबे घर, कई लापता

दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद यमुना नदी ऊफान पर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को नई एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यमुना का जलस्तर रात 8 बजे तक 207.40 मीटर तक पहुंच सकता है। यह स्तर खतरे के निशान के काफी करीब है, जिससे राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। निचले इलाकों जैसे मयूर विहार, यमुना बाजार तक पानी घुस चुका है…लोग कीमती सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं और बचाव टीमें लोगों का सहायता के लिए जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि घरों में 6 फीट तक पानी भर गया है। कई लोग फंसे हुए है, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड जीरो पर मशक्कत कर रही है।