राष्ट्रीय

गलती से होटल के दूसरे कमरे में गई … शराब पी रहे युवकों ने नर्स से किया गैंगरेप

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। एक नर्स ने होटल में कमरे का दरवाजा खटखटाया, जहां शराब पी रहे तीन युवकों ने उसे कमरे में बंद कर बारी-बारी से गैंगरेप किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 21, 2025

gang raped

Gang raped (symbolic picture)

Nurse gang-raped: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां रेलवे स्टेशन के नजदीक होटल में एक विवाहित नर्स से गैंगरेप किया गया। पीड़िता गलती से आरोपियों के कमरे में चली गई थी। तीन आरोपियों ने नर्स को जबरन कमरे के अंदर खींचकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है।

दोस्त से मिलने गई थी नर्स

निजी अस्पताल में काम करने वाली 30 वर्षीय विवाहित नर्स बुधवार रात रेलवे स्टेशन के निकट होटल में ठहरे अपने दोस्त से पैसे की मदद मांगने गई थी। वह होटल में गलती से 205 की जगह 105 नंबर के कमरे में चली गई। उस कमरे में तीन दोस्त शराब पी रहे थे।

इस पर पीड़िता ने अपने दोस्त का नाम लेकर पूछा, तो आरोपियों ने कहा कि वह वहां नहीं है। जब वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, तभी आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर कहा कि उसका दोस्त अंदर ही है और उसे जबरन खींचकर कमरे में ले गया।

आरोप है कि उन्होंने नर्स को अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया, जबरन शराब पिलाई और उसके साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया। सुबह करीब 3-4 बजे के बीच नर्स ने किसी तरह दरवाजा खोलकर भागकर शोर मचाया और मदद मांगी।

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

पीड़िता ने वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घनश्याम राठौड़ (बैंक रिकवरी एजेंट), ऋषिकेश चव्हाण (एमबीए छात्र) और किरण राठौड़ ( बैंक रिकवरी एजेंट) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में गैंगरेप, अवैध रूप से कैद करने और धमकी देने का मामला दर्ज किया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर महज तीन घंटे में उन्हें पकड़ लिया।

Published on:

21 Dec 2025 03:01 am

Hindi News / National News / गलती से होटल के दूसरे कमरे में गई … शराब पी रहे युवकों ने नर्स से किया गैंगरेप

