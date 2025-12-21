गलती से होटल के दूसरे कमरे में गई … शराब पी रहे युवकों ने नर्स से किया गैंगरेप

पीड़िता ने वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घनश्याम राठौड़ (बैंक रिकवरी एजेंट), ऋषिकेश चव्हाण (एमबीए छात्र) और किरण राठौड़ ( बैंक रिकवरी एजेंट) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में गैंगरेप, अवैध रूप से कैद करने और धमकी देने का मामला दर्ज किया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर महज तीन घंटे में उन्हें पकड़ लिया।