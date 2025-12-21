लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत के आरोप में CBI ने किया गिरफ्तार, मिली 2.46 करोड़ की नकदी

प्रतीकात्मक तस्वीर - (Photo Credit - AI)
Lieutenant Colonel arrested by CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में रिश्वत लेने के आरोप में शनिवार को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक बिचौलिए विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। शर्मा रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में उप योजना अधिकारी (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्यात) पद पर कार्यरत हैं।
सीबीआई का दावा है कि दीपक कुमार शर्मा ने विनोद से दो दिन पूर्व तीन लाख रुपए रिश्वत ली। सीबीआई ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू और अन्य स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। दीपक कुमार शर्मा के दिल्ली स्थित आवास से 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि के अलावा 2.33 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए।
वहीं श्रीगंगानगर स्थित आवास से 10 लाख रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। नई दिल्ली में आरोपी के कार्यालय परिसर में भी तलाशी जारी है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दीपक कुमार शर्मा रक्षा निर्माण और निर्यात से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर आदतन भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में शामिल थे। विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अनुचित लाभ के बदले में, उन्होंने कथित तौर पर रिश्वत ली।
सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली का भी नाम है जो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि दुबई की एक कंपनी का बेंगलूरु से संचालन कर रहे अधिकारी राजीव यादव और रवजीत सिंह अवैध तरीकों से लाभ हासिल करने के लिए शर्मा के साथ नियमित संपर्क में थे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग