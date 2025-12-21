लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत के आरोप में CBI ने किया गिरफ्तार, मिली 2.46 करोड़ की नकदी

सीबीआई का दावा है कि दीपक कुमार शर्मा ने विनोद से दो दिन पूर्व तीन लाख रुपए रिश्वत ली। सीबीआई ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू और अन्य स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। दीपक कुमार शर्मा के दिल्ली स्थित आवास से 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि के अलावा 2.33 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए।