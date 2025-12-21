21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत के आरोप में CBI ने किया गिरफ्तार, मिली 2.46 करोड़ की नकदी

सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 21, 2025

Lieutenant Colonel arrested by CBI

प्रतीकात्मक तस्वीर - (Photo Credit - AI)

Lieutenant Colonel arrested by CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में रिश्वत लेने के आरोप में शनिवार को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक बिचौलिए विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। शर्मा रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में उप योजना अधिकारी (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्यात) पद पर कार्यरत हैं।

सीबीआई का दावा है कि दीपक कुमार शर्मा ने विनोद से दो दिन पूर्व तीन लाख रुपए रिश्वत ली। सीबीआई ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू और अन्य स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। दीपक कुमार शर्मा के दिल्ली स्थित आवास से 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि के अलावा 2.33 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए।

वहीं श्रीगंगानगर स्थित आवास से 10 लाख रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। नई दिल्ली में आरोपी के कार्यालय परिसर में भी तलाशी जारी है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

दुबई की कंपनी के अफसरों से सांठ-गांठ का आरोप

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दीपक कुमार शर्मा रक्षा निर्माण और निर्यात से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर आदतन भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में शामिल थे। विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अनुचित लाभ के बदले में, उन्होंने कथित तौर पर रिश्वत ली।

सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली का भी नाम है जो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि दुबई की एक कंपनी का बेंगलूरु से संचालन कर रहे अधिकारी राजीव यादव और रवजीत सिंह अवैध तरीकों से लाभ हासिल करने के लिए शर्मा के साथ नियमित संपर्क में थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 01:48 am

Hindi News / National News / लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत के आरोप में CBI ने किया गिरफ्तार, मिली 2.46 करोड़ की नकदी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.