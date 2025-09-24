वसंत कुंज के आश्रम में छात्राओं के साथ दरिंदगी, 17 छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम के निदेशक पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के प्रमुख स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती, जिसे पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता है, उसपर 17 से ज़्यादा छात्राओं ने शिकायत दर्ज करवाई है।

ये छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की थीं और संस्थान में मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कर रही थीं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वामी चैतन्यनंद ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अश्लील संदेश भेजे और शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, छात्राओं का यह भी कहना है कि कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारी उन पर दबाव बना रहे थे कि वे आरोपी की बात को मानें। छात्राओं ने बताया कि आश्रम में काम करने वाली कुछ वार्डन उन्हें आरोपी से मिलवाने ले जाती थीं।

इन तमाम बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साउथ-वेस्ट जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित गोयल ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और कई जगहों पर छापेमारी भी की है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। आखिरी बार उसे आगरा के आसपास देखा गया था। वहीं जैसे ही ये आरोप सामने आए, आश्रम प्रशासन ने आरोपी को उसके पद से हटा दिया और जांच में पुलिस का सहयोग कर रहा है।

बता दें कि पुलिस को जांच के दौरान एक लग्जरी लाल रंग की वोल्वो कार मिली है, जो आरोपी की बताई जा रही है। हैरानी की बात ये है कि इस कार पर नकली यूनाइटेड नेशंस 39 UN 1 की नंबर प्लेट लगी है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ये नंबर असली नहीं है, आरोपी ने खुद ही इसे बनवाया था। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है।