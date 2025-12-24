नशे के विरुद्ध निकली पदयात्रा, शहरवासियों ने की पुष्पवर्षा

बाड़मेर। युवाओं और समाज को एमडी, स्मैक, चरस एवं गांजा जैसे घातक मादक पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान के तहत मंगलवार को शहर के आजाद चौक से जनजागरण पदयात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया।
पदयात्रा को बाड़मेर रावत त्रिभुवन सिंह, गंगागिरी मठ के मठाधीश खुशाल गिरी व हमीरपुरा मठ के मठाधीश नारायणपुरी, जामा मस्जिद के पेश इमाम हाजी मौलाना लाल मोहम्मद सिद्दीकी एवं समाजसेवी बंसीधर तातेड़ ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अभियान के ग्रुप संयोजक ठाकराराम माली ने बताया कि यह पदयात्रा एमडी, स्मैक, चरस व गांजा जैसी घातक लतों के विरुद्ध जनचेतना फैलाने का सशक्त प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को इन नशीले पदार्थों की गिरफ्त से बाहर निकालकर उन्हें सकारात्मक, स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। पदयात्रा के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों से निकल कर विवेकानंद सर्किल पहुंची। पदयात्रा का व्यापारियों एवं आम नागरिकों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। जिससे पूरे मार्ग में उत्साह और जनसमर्थन का वातावरण बना रहा। पदयात्रा के समापन स्थल विवेकानंद सर्किल पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एमडी, स्मैक, चरस व गांजा के दुष्परिणामों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने गंभीरता से देखा और सराहा।
पदयात्रा में हरचंद सोलंकी, दिलीप माली (निवर्तमान सभापति), चैनसिंह भाटी, मेवाराम सोनी, नंदकिशोर मेघवाल, मुकेश जैन, सोनाराम मंसुरिया, रफीक खिलजी, मूलाराम पूनड़, फिरोज खान, किरण मेघवाल, विमला बृजवाल, निम्बसिंह देवड़ा, अबरार मोहम्मद, सोहनलाल मेघवाल, गिरधरसिंह महाबार, मगराज सेन, महावीर जैन, नरेश देव सारण, कचरा खान, छोटूसिंह पंवार, लालसिंह, भुट्टा खान, जीतू चौहान, तोगाराम मेघवाल, नारायण बृजवाल, गोविंद सिंह सोढ़ा, नरेंद्र मेघवाल, भैराराम मेघवाल, जोगेंद्र माली, हुकमाराम माली, जितेन्द्रसिंह, ओम सिंह खींची, स्वरूप सिविल सहित बड़ी संख्या में युवा साथी एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे। आयोजकों ने आमजन से एमडी, स्मैक, चरस व गांजा मुक्त समाज के निर्माण हेतु अभियान से जुड़ने तथा आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने में सहयोग की अपील की।
