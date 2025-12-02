Patrika LogoSwitch to English

दुर्घटना में कट गए मजदूर के हाथ, एसडीएम ने आश्वासन दिया पीड़ित की सहायता की जाएगी

जनसुनवाई में दिया आवेदन, एसडीएम अखिल राठौर ने आश्वासन दिया है कि प्रशासन से जो सहयोग होगा जिससे पीड़ित की सहायता की जाएगी

छतरपुर

image

Rizwan ansari

Dec 02, 2025

Published on:

02 Dec 2025 04:42 pm

