भितरवार के गांव में कार्रवाई, आठ लाख की अवैध शराब पकड़ी



ग्वालियर. आबकारी टीम ने भितरवार के गांव में कार्रवाई कर करीब 8 लाख रुपए का अवैध गुड़-लहान जब्त किया है। इस मामले में पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, भितरवार क्षेत्र के चमेली का चक, दुबहा दुबही कंजर डेरा, ग्राम देवरी टांका पर अवैध रूप से शराब बनाने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर दबिश दी तो यहां प्लास्टिक की टंकियों और जमीन में गड्ढा खोदकर गुड़-लहान रखी हुई थी। टीम ने गुड़-लहान को मौके पर नष्ट कर सामान को जब्त कर लिया। टीम को करीब 8000 किलो गुड़-लहान बरामद हुआ। कार्यवाही करने वाली टीम में प्रभारी राजेश तिवारी, सतेंद्र सिंह मीणा, शिवा रघुवंशी, अशोक शर्मा, राजेंद्र अहिरवार, रवि कुमार बघेल, संजय भदौरिया, अशोक जाटव, राहुल त्यागी, मनोज यादव आदि शामिल रहे। वैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। इस क्षेत्र में स्थित कंजर डेरों में आबकारी टीम कार्रवाई करती है और अवैध शराब पकड़ रही है। जबकि टीम का शहर की ओर ध्यान नहीं है। यहां रेस्टोरेंट, ढाबों में खुले आम शराब पिलाई जा रही है। इन पर आबकारी विभाग टीम महीने में एक दो बार ही कार्रवाई करने निकलती है।