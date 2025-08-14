सड़क पार कर रहे मासूम को बेलगाम कार ने कुचला, मौत

इंदौर. लसूडि़या थाना क्षेत्र में सड़क पार कर रहे करीब साढ़े तीन साल के कृष पिता भागचंद्र सोन निवासी बेस्ट प्राइज के पास झोपड़पट्टी को बेलगाम कार ने कुचल दिया। मासूम को रौंदने वाली कार का चालक मौके से भाग गया। एमबीए छात्र घायल बच्चे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। टीआइ तारेश सोनी ने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

मददगार एमबीए के छात्र कृष्णपाल सिंह ने बताया कि वे कॉलेज से घर जा रहे थे। बेस्ट प्राइज के पास हरे कृष्ण विहार कॉलोनी रोड पर भीड़ लगी थी। रैपिडो राइडर एक युवक घायल बच्चे को गोद में लेकर खड़ा था। उनकी बाइक से हम बच्चे को पास के निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे को बचाने के प्रयास किए। बच्चा कुछ देर देखता रहा। उसे वेंटीलेटर पर रखा गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज में कृष कुछ छोटे बच्चों के साथ सड़क किनारे खड़ा दिख रहा है। वह अपनी बहन के साथ सड़क पार करने वाला था। बहन ने सड़क पार कर ली, लेकिन कृष को कार ने कुचल दिया। चालक मदद करने के बजाए भाग गया। लोगों ने बताया कि बच्चे के पिता कॉलोनी में काम करते हैं। कृष परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी चार बहनें हैं। मालूम हो, नवंबर 2024 को पत्रिका ने निपानिया स्थित हरे कृष्ण विहार कॉलोनी की सड़क की समस्या प्रकाशित की थी। रहवासियों ने बताया था कि गड्ढे और दरारों वाली कॉलोनी की सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है। यहां से बड़े वाहनों के गुजरने, खराब रोड और वाहन की अधिक आवाजाही से आए दिन हादसे होते हैं।