28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

सरयूपारीण ब्राह्मण समाज का वार्षिकोत्सव: बच्चों को शिक्षित बनाने पर दिया जोर

बापूनगर स्थित अंबालाल सिद्धराम कोटा पार्टी प्लाट में गुजरात सरयूपारीण ब्राह्मण समाज का वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। समारोह में मेधावी छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया।

Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Dec 28, 2025

गुजरात सरयूपारीण ब्राह्मण समाज का वार्षिकोत्सव रविवार को बापूनगर स्थित अंबालाल सिद्धराम कोटा पार्टी प्लाट में आयोजित हुआ। इस अवसर पर समाज के लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें कई सदस्य शामिल हुए और रक्तदान भी किया। समारोह में ठाकुर प्रसाद कैलेंडर का वितरण किया गया। अतिथियों ने समाज को शिक्षित और संगठित बनाने पर जोर दिया।

समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें एक बालिका ने राजस्थान के घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी। बच्चों की प्रतिभाओं की सराहना की गई। महिलाओं ने भजन-संगीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और आकर्षक बनाया। समाज के 500 मेधावी छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि अहमदाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अंशुमान त्रिपाठी, रामनारायण मिश्रा, राजनाथ शुक्ला, एम.सी. पाण्डेय, प्रेमसागर तिवारी और कपिल तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

समाज के अध्यक्ष शशिकान्त तिवारी, मुख्य सलाहकार पी पी पाण्डेय, अध्यक्षा पूर्णिमा तिवारी, उपाध्यक्ष डॉ. आभा त्रिपाठी, हरिराम तिवारी, राजेन्द्र पाण्डेय, शेषमणि ओझा, सतीश्वर शुक्ला, महामंत्री डी के पाण्डेय, सत्यवान पाण्डेय, रामकृष्ण मिश्र, आनन्द मणि त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष प्रदीप द्विवेदी, यू. के. पाण्डेय, युवाध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, शीलनिधि तिवारी, दिनेशमणि त्रिपाठी और अजय पाण्डेय सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समाज के अध्यक्ष शशिकान्त तिवारी ने बच्चों को शिक्षित बनाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति के लिए बच्चों की शिक्षा व संगठन की मजबूती आवश्यक है। समारोह में सभी उपस्थितजनों ने एकजुटता और समाज सेवा का संदेश दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

28 Dec 2025 09:51 pm

Published on:

28 Dec 2025 09:50 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / सरयूपारीण ब्राह्मण समाज का वार्षिकोत्सव: बच्चों को शिक्षित बनाने पर दिया जोर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

Gujarat: भाजपा के नए संगठन में एक व्यक्ति-एक पद के नियम की अनदेखी

Kamlam
अहमदाबाद

मलेरिया के मामलों में 97% की कमी, जल्द मलेरिया मुक्त होगा भारत: शाह

Amit Shah in ahmedabad
अहमदाबाद

पहल: जीतो लेडीज विंग ने हाथों से पैटिंग कर बांटी कपड़े की थैलिया

Plastic Band News ratlam
रतलाम

अहमदाबाद को 330 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Central Home Minister Amit Shah
अहमदाबाद

भरतपुर : कार सवार युवकों ने युवती को गाड़ी से फेंका बाहर, नशे की हालत में जमकर मचाया उत्पात

Bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.